Muestran el rostro de la tiradora en escuela cristiana de Wisconsin

La policía ha identificado a Natalie Rupnow, una estudiante de 15 años, como la autora del trágico tiroteo en la escuela cristiana Abundant Life en Madison, Wisconsin.

De acuerdo con Efe, Rupnow asesinó a un alumno y a un profesor, dejó a seis personas heridas —dos de ellas aún en estado crítico— y posteriormente se quitó la vida.

Las autoridades investigan un supuesto manifiesto que circula en redes sociales.

El jefe de policía de Madison, Shon Barnes, solicitó prudencia al público:

#BREAKING: Chilling pic shows Natalie Rupnow, 15, at gun range wearing shirt ‘linked to Columbine shooters’ before school rampagehttps://t.co/Xvn0wUJ4La pic.twitter.com/tZBZpE2sef

— The US Sun (@TheSunUS) December 17, 2024