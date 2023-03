El alcance total de los daños y la pérdida de vidas en Mozambique en particular aún no está claro, ya que el suministro eléctrico y las señales telefónicas se cortaron en algunas partes del área afectada. ARCHIVADO DE: Muertos Tormenta tropical Freddy

Muchos muertos

Mozambique y Malaui contabilizaban el lunes los efectos del paso de la tormenta tropical Freddy, que dejó más de 100 muertos, hirió a decenas de personas y dejó un rastro de destrucción al arrasar el sur de África por segunda vez en un mes durante el fin de semana.

De acuerdo con The New York Post, todavía no está claro el alcance total de los daños y el total de la pérdida de vidas en Mozambique en particular, ya que el suministro eléctrico y las señales telefónicas se cortaron en algunas partes de la zona afectada. ARCHIVADO DE: Muertos Tormenta tropical Freddy