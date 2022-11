Confirman 7 muertos tras tiroteo en Walmart de Virginia

Sobre el atacante

La policía local aún no ha revelado la identidad del agresor, pero enfatizó que la persona había muerto. Kosinski comentó que no cree que la policía haya disparado, pero no confirmó si el atacante había sido abatido por las autoridades o había muerto por heridas auto infligidas, apuntó The Associated Press.

Después de recibir la llamada, los oficiales ingresaron a la tienda, confirmaron que no había amenaza y continuaron encontrando víctimas durante unos 30 a 45 minutos. Según un recepcionista que estaba de turno, el tiroteo comenzó en la parte trasera de la tienda. Aún así, las autoridades encontraron un cuerpo tirado justo afuera de la entrada principal.