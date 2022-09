Una presentadora de noticias de la televisión estatal dijo el viernes por la noche que 35 manifestantes y policías habían muerto desde que estallaron las protestas el sábado pasado tras el funeral de Mahsa Amini, de 22 años, sin dar más detalles, pero la cifra de víctimas no es oficial, solo una estimación de los medios de comunicación. Archivado como: Muertos protestas Irán

¿CUÁNTOS MUERTOS SUMAN?

Afirmó que las estadísticas oficiales se harían públicas más adelante, pero las autoridades no han facilitado un recuento completo de los muertos y heridos durante disturbios pasados. Al menos 11 personas han muerto, según un recuento de The Associated Press, basado en declaraciones de la prensa estatal y semioficial.

La crisis que se está produciendo en Irán comenzó como una explosión de indignación pública por la muerte de Amini, una joven que fue detenida por la policía de la moral en Teherán la semana pasada por llevar supuestamente su pañuelo islámico demasiado suelto y falleció estando bajo custodia. La policía dijo que murió de un ataque al corazón y que no fue maltratada, pero su familia ha puesto en duda esa versión.