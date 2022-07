Encuentran muertos a pareja de payasos tras 52 días de desaparecidos

Se dan a conocer presuntos hechos del pasado de Nelson Estevien

La fuente ya mencionada informó que, de acuerdo con informes de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas , Nelson Estevien Villatoro Escobar estuvo detenido en el año 2018, por presuntamente haber tenido nexos con la Mara 18, y ‘descuartizar una clica perteneciente a su pandilla’.

Dichos informes aún no están no están confirmados, pues se continúa con su investigación. El pasado 9 de junio, a un mes de la desaparición de la pareja, la madre de la payasita Victoria de los Ángeles Lobo, compartió un mensaje de ayuda para la comunidad. “Hoy un mes y no se sabe nada de ellos, ya no aguanto este dolor, jamás volveré a sonreír, me quitaron una parte de mi corazón. La otra parte de mi corazón está con mis niñitos, los amo dónde quiera que estén, y le pido a mi Dios que toque el corazón de las personas que los tienen o que saben dónde están”, informó por medio de Facebook. Archivado como: Encuentran muertos pareja de payasos