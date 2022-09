Al menos dos personas murieron luego de que un helicóptero se estrellara en ruta hacia incendio forestal

Otras cinco personas que viajaban en la aeronave resultaron heridas

Las autoridades están investigando las causas del accidente

Un helicóptero de extinción de incendios se estrelló el miércoles cuando se dirigía al puerto turco de Marmaris para combatir un incendio forestal, matando a dos miembros de la tripulación, dijo el Ministerio del Interior de Turquía.

El ministerio dijo que otras cinco personas también en el helicóptero resultaron heridas. El personal del helicóptero incluía a dos ciudadanos rusos y cinco turcos, pero el ministerio no dio las nacionalidades de los fallecidos, informó The Associated Press.

Helicóptero se estrella y deja saldo mortal

Un funcionario de la Dirección General de Silvicultura dijo a los periodistas que el helicóptero había volado desde la provincia norteña de Kastamonu para unirse a otros en Marmaris, una ciudad turística en el mar Egeo.

No hubo una explicación inmediata de por qué el helicóptero se estrelló contra un campo. El gobernador de Denizli dijo que se abrió una investigación del accidente. El incendio forestal había estallado en los bosques alrededor del área de Yalancibogaz de Marmaris.