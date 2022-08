Al menos 15 muertos tras ataque en hotel en Somalia

Este sábado, en horas de la mañana, todavía se podían escuchar disparos en el hotel y es que las fuerzas de seguridad continuaban trabajando para contener a los últimos hombres armados que se pensaba que permanecían atrincherados en el último piso del hotel, apuntó The Associated Press.

El hombre fue rescatado por las autoridades. “Los milicianos subieron directamente las escaleras y comenzaron a disparar. Estuve dentro de la habitación hasta que llegaron las fuerzas de seguridad y me rescataron “, agregó sobre la aterradora experiencia en el hotel.

Videos de las explosiones

Las autoridades todavía no han revelado la información de las víctimas mortales, por lo que aún no queda claro si algún funcionario se encontraba en el hotel al momento del ataque. Aún así, The Sun adelantó que se trataría de al menos 15 muertos con temores a que la cifra continúe aumentando.

Videos publicados en redes sociales muestran los aterradores momentos de las explosiones y los disparos que se extendieron durante la noche. VER VIDEO AQUÍ (ATENCIÓN: IMÁGENES SENSIBLES). Tras el violento ataque, grandes secciones del hotel quedaron destruidas, comentaron testigos del hecho.