Confirman la primera muerte por viruela del mono en el condado Los Ángeles, California

El Departamento de Salud Pública del condado Los Ángeles anunció la causa del fallecimiento, y un portavoz indicó que fue confirmada en una autopsia

El paciente estaba muy afectado de su sistema inmunitario y había sido hospitalizado

Un residente del condado Los Ángeles cuyo sistema inmunitario estaba debilitado ha fallecido de viruela símica, anunciaron autoridades de salud locales el lunes, una muerte que se cree es la primera por esta enfermedad en Estados Unidos.

El Departamento de Salud Pública del condado Los Ángeles anunció la causa del fallecimiento, y un portavoz indicó que fue confirmada en una autopsia. El paciente estaba muy afectado de su sistema inmunitario y había sido hospitalizado. No se dio a conocer más información sobre la persona.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) llevan un registro de los casos y no han confirmado ningún fallecimiento en Estados Unidos debido a esta dolencia. Funcionarios del condado Los Ángeles indicaron que trabajaron con los CDC en este caso.

Un vocero de los CDC confirmó la cooperación con el condado, pero no respondió de inmediato cuando se le preguntó si es la primera muerte en el país por esta enfermedad, de acuerdo con información reseñada por la agencia de noticias The Associated Press.