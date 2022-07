La comunidad artística de México se encuentra de luto, tras la confirmación de la muerte de Fernando del Solar, pese a que se desconocen las verdaderas causas del deceso del conductor argentino, fue su amigo y ex compañero de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda quien en el medio día de este jueves confirmó está información.

El actor fue abordado al salir de las instalaciones de Televisa, al ser visto conduciendo su auto y le pidió a los reporteros que lo dejaran avanzar un poco para no estorbar en el camino de otras personas, pero una vez que pudo acomodar su vehículo, le dieron la noticia.

"Oye mi queridísimo Raúl, pues con la mala noticia de que falleció Fernando del Solar, no se si supiste", fueron las palabras que utilizó la reportera para comenzar a hablar del tema. Lo cuál ocasionó que Araiza volteara a verla incredulo.

Reporteros lo cuestionaron sobre lo que opinaba de la lamentable pérdida y la reacción que tuvo fue impresionante, pues no tenía idea de lo que había sucedido y mostró lo que opinaba sin ningún filtro. El conductor iba en su autpomovil, no podría creer lo que estaba escuchando.

Se mantuvo unos segundos en silencio y comenzó a hablar sobre el cariño que le tiene al actor. "No sabes como lo quiero", dijo, y continuó hablando sobre los momentos que pasaron juntos en las instalaciones de Televisa. No cabe duda que de verdad fue una noticia impactante para el conductor de

De inmediato mostró estar muy sorprendido y lo negó, para posteriormente preguntar si era verdadero lo que le estaban diciendo. “No chin… ¿de verdad?”, expresó mirando a los ojos a los reporteros. “No me digas eso cabr… que mala suerte, no ma”, fueron las palabras que dijo mientras procesaba lo que había escuchado.

Usuarios comprenden la reacción de Raúl Araiza

En los comentarios del video, dado a conocer por el periodista de Espectáculos Eden Dorantes, de la reacción del conductor mexicano Raúl “El negro” Araiza se encuentran algunos mensajes de sorpresa por parte de los internautas, pues al igual que él muchas personas siguen sin creerlo.

"Yo también estoy en lo mismo que no puedo creer que falleció Fernando del solar fue un gran guerrero y muy amable." "Descansa en paz Fer , Dios y la virgencita te tengan en su gloria, ya no sufrirás mas en este mundo terrenal xq donde fuiste no hay dolor ni maldad." VER VIDEO COMPLETO AQUÍ