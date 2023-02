Gianluca Vacchi se encuentra devastado por la muerte de su madre

La gran figura de redes sociales y empresario, Gianluca Vacchi, no se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues este Sábado en la tarde, confirmó a través de redes sociales la muerte de su madre, además de publicar un video en su memoria.

Gianluca se sinceró con sus seguidores sobre la muerte de su madre

Gianluca se sinceró con su público y escribió todo lo que le tenía que dedicar a su madre, en el texto, el influencer la felicita por haber luchado contra las circunstancias de la vida y asegura que nunca la va a olvidar.

El italiano escribió: Mamá, querida mamá, qué gran lección nos has dado todos estos años. Luchaste como una leona: resistente, tenaz y resistente, siempre has ganado y nunca nos dejas faltar una sonrisa. Has demostrado que eres infinitamente mayor que la tremenda adversidad que te ha golpeado”.