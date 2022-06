Y es que este jueves 30 de junio se dio a conocer la fatídica muerte de Fernando del Solar, quien se había alejado de la televisión desde hace más de un año después de regresar superando el cáncer de pulmón que padecía, pero lamentablemente su cuerpo no resistió y aunque no se sabe a ciencia cierta la causa de muerte, se presume que pudo ser COVID o bien, alguna secuela que le dejó la enfermedad que tuvo por años.

Cuando la relación no soportó, Ingrid Coronado y Fernando del Solar se separaron, pero dada la situación del conductor, las críticas la señalaron a ella como ‘la traidora y mala persona’ por aparentemente ‘dejarlo solo con su batalla’, estigma que ahora, ante la muerte del conductor de matutinos, vuelve a revivir por medio de redes sociales.

Fernando del Solar fallece y su ex es atacada en redes sociales

Aunque fue Fernando del Solar el que por meses estuvo dando entrevistas y mandando indirectas en contra de Ingrid Coronado, alimentando el odio hacia la mamá de sus hijos por supuestamente haberlo dejado durante su lucha contra el cáncer, cuando ella decidió romper el silencio tras aguantar señalamientos y duros comentarios, las cosas cambiaron.

Fernando del Solar le puso un ‘ultimátum’ a Ingrid Coronado sobre que si ella no hacía todo lo posible por ‘ganarse’ a su mamá, ellos no podrían seguir juntos, sin embargo la gente no se enfoca en eso y prefirieron atacar a la mexicana por ‘dejarlo’ enfermo y convaleciente durante el cáncer, sin saber que fue la presentadora la que por años estuvo sacando adelante su hogar.