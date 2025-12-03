Invitado se desploma y muere durante un programa en vivo en República Dominicana

Muere invitado en vivo

Video genera gran impacto

Investigan posible infarto

Segun informa el Heraldo de Mexico, El desplome repentino de Mario Ureña ocurrió mientras participaba en una mesa televisiva, generando un momento de gran impacto que quedó registrado en plena transmisión en directo.

Los conductores reaccionaron con evidente preocupación al notar que el invitado perdía el control de su cuerpo, obligando a la producción a interrumpir la emisión inmediatamente para atender la emergencia presentada.

El video difundido en redes sociales muestra cómo el líder transportista dejó de responder durante la conversación, provocando confusión entre los presentes antes del abrupto corte en pantalla.

Aunque el contenido fue catalogado como fuerte, el material continúa circulando ampliamente, mostrando el instante exacto en que la entrevista se detuvo debido al grave malestar sufrido por Ureña.

Impacto en producción y audiencia

EL fundador de la Ruta SO. Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el proarama El Café de Diario 55.

https://t.co/ejGMkAccAu pic.twitter.com/VPhpfeyjMy — PING (@_ErreTe) December 3, 2025



La producción del programa intervino de inmediato al notar la gravedad de la situación, deteniendo la transmisión totalmente en vivo y activando los protocolos internos establecidos para emergencias inesperadas.

Los servicios de emergencia fueron llamados rápidamente y llegaron minutos después, aunque los esfuerzos realizados para reanimar al líder transportista no lograron revertir el crítico estado en que se encontraba.

Los colaboradores del programa permanecieron consternados ante el inesperado episodio, mientras la audiencia expresaba sorpresa por haber presenciado los primeros segundos del incidente en la emisión.

La muerte confirmada generó múltiples reacciones entre televidentes y usuarios digitales, quienes debatieron sobre la experiencia y la manera en que sucedió totalmente frente a las cámaras.