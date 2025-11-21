Forenses investigan quinta muerte ocurrida en Disney World
Publicado el 11/20/2025 a las 20:21
- Quinta muerte en Disney World
- Forenses investigan nuevos casos
- Incidentes recientes preocupan visitantes
Segun informa la agencia EFE, Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron este jueves la muerte de una persona en un complejo turístico de Disney en Orlando, Florida, lo que eleva a cinco el número de fallecimientos registrados en propiedades de Disney World en apenas cinco semanas.
La Oficina del Forense del Condado de Orange informó que el deceso ocurrió el pasado 8 de noviembre en el Saratoga Springs Resort de Disney, un destino turístico del Disney Vacation Club conocido por sus balnearios y áreas recreativas.
Las autoridades señalaron que no pueden proporcionar más detalles sobre la identidad de la víctima, las circunstancias del fallecimiento o las causas que lo provocaron, ya que la investigación continúa abierta.
El Saratoga Springs Resort es uno de los alojamientos más concurridos del complejo, lo que ha despertado preocupación entre visitantes y residentes debido a la sucesión de incidentes mortales en diferentes puntos de Disney World.
Serie de fallecimientos recientes en hoteles del complejo
Ver esta publicación en Instagram
Este nuevo caso se suma a una serie de muertes que han ocurrido desde mediados de octubre en diversas propiedades del parque temático y sus hoteles asociados.
La primera de las muertes recientes tuvo lugar el 14 de octubre, cuando una mujer de 31 años fue encontrada sin vida tras caer desde el piso 12 del Disney’s Contemporary Resort, en las inmediaciones del parque Magic Kingdom.
Según la Oficina del Médico Forense, en ese momento todo apuntaba a que se trató de un suicidio, aunque las investigaciones formales se llevaron a cabo siguiendo los protocolos habituales.
En otro incidente ocurrido el 23 de octubre, un transeúnte encontró el cuerpo de Matthew Cohn, de 28 años, en un sendero del mismo hotel donde se registró la muerte anterior.
Muerte en Disney World vinculada a situaciones diversas
Las autoridades señalaron que existía la sospecha de que Cohn también había saltado desde su habitación, aunque no se divulgaron detalles adicionales sobre la causa final de su muerte.
Un tercer caso se registró el 21 de octubre, cuando Keith Patterson, de 60 años, sufrió un episodio médico mientras se encontraba en el Fort Wilderness Resort & Campground.
Patterson fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos por reanimarlo.
El cuarto fallecimiento ocurrió el 2 de noviembre en el Disney’s Pop Century Resort, cuando una mujer experimentó una emergencia médica durante su estancia en el complejo.
Emergencias médicas y preocupaciones entre visitantes
La víctima murió mientras era llevada al hospital, y las autoridades no detallaron la naturaleza de la condición que desencadenó su fallecimiento.
Estos cinco incidentes no están relacionados entre sí, pero la frecuencia con la que han ocurrido ha llamado la atención tanto de medios locales como de visitantes que frecuentan la zona turística.
La cadena de muertes también ha generado discusiones sobre la seguridad, el estado de salud de los huéspedes y la necesidad de reforzar protocolos preventivos en un destino que recibe millones de visitantes cada año.
Disney World, considerado uno de los complejos recreativos más visitados del mundo, cuenta con numerosos hoteles, spas, campamentos y áreas de entretenimiento distribuidos en cientos de acres.
Investigaciones siguen abiertas y autoridades piden prevención
Cada día recibe a miles de visitantes, lo que implica que emergencias médicas, accidentes o situaciones imprevistas puedan ocurrir, aunque no suelen concentrarse en un periodo tan corto como el registrado recientemente.
Las autoridades forenses recalcaron que continúan investigando cada caso de manera individual, respetando los tiempos propios de cada expediente y evitando especulaciones hasta contar con conclusiones precisas.
También señalaron que la información disponible sobre los fallecimientos es limitada debido a la privacidad de las personas involucradas y a la confidencialidad propia de las investigaciones en curso.
Las autoridades estadounidenses recordaron que quienes atraviesen crisis emocionales o pensamientos suicidas pueden buscar ayuda inmediata llamando al 988, la línea nacional de prevención del suicidio.