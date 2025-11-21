Forenses investigan quinta muerte ocurrida en Disney World

Quinta muerte en Disney World

Forenses investigan nuevos casos

Incidentes recientes preocupan visitantes

Segun informa la agencia EFE, Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron este jueves la muerte de una persona en un complejo turístico de Disney en Orlando, Florida, lo que eleva a cinco el número de fallecimientos registrados en propiedades de Disney World en apenas cinco semanas.

La Oficina del Forense del Condado de Orange informó que el deceso ocurrió el pasado 8 de noviembre en el Saratoga Springs Resort de Disney, un destino turístico del Disney Vacation Club conocido por sus balnearios y áreas recreativas.

Las autoridades señalaron que no pueden proporcionar más detalles sobre la identidad de la víctima, las circunstancias del fallecimiento o las causas que lo provocaron, ya que la investigación continúa abierta.

El Saratoga Springs Resort es uno de los alojamientos más concurridos del complejo, lo que ha despertado preocupación entre visitantes y residentes debido a la sucesión de incidentes mortales en diferentes puntos de Disney World.

Serie de fallecimientos recientes en hoteles del complejo

Este nuevo caso se suma a una serie de muertes que han ocurrido desde mediados de octubre en diversas propiedades del parque temático y sus hoteles asociados.

La primera de las muertes recientes tuvo lugar el 14 de octubre, cuando una mujer de 31 años fue encontrada sin vida tras caer desde el piso 12 del Disney’s Contemporary Resort, en las inmediaciones del parque Magic Kingdom.

Según la Oficina del Médico Forense, en ese momento todo apuntaba a que se trató de un suicidio, aunque las investigaciones formales se llevaron a cabo siguiendo los protocolos habituales.

En otro incidente ocurrido el 23 de octubre, un transeúnte encontró el cuerpo de Matthew Cohn, de 28 años, en un sendero del mismo hotel donde se registró la muerte anterior.