Muerte de Rich Homie Quan: Rapero Fallece a los 34 Años

El mundo de la música está de luto tras la inesperada muerte del rapero Rich Homie Quan, quien falleció a la edad de 34 años en su hogar en Atlanta.

De nombre real Dequantes Devontay Lamar, el artista fue hallado sin vida el pasado jueves, y aunque se han divulgado rumores sobre una posible sobredosis de drogas, la familia y los representantes del músico aún no han confirmado la causa oficial de su fallecimiento.

Rich Homie Quan, conocido por su estilo distintivo en el rap, había sido una figura destacada en la escena musical desde su ascenso en 2013 con su exitoso sencillo «Type of Way», que alcanzó el puesto 50 en la lista Billboard Top 100.

Su carrera despegó con éxitos adicionales como «Flex (Ooh, Ooh, Ooh)» y «Ride Out», y su contribución al grupo Rich Gang, junto a Young Thug, le valió aún más reconocimiento en el mundo del rap.

Rest in power, Rich Homie Quan.

A beloved member of our community and a powerful presence in Atlanta’s music world ❤️ pic.twitter.com/iFulVpI6rm

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) September 6, 2024