Promesa del boxeo mexicano muere tras brutal ataque con machete en riña familiar

Promesa boxeo muere

Ataque familiar con machete

Agresor sigue prófugo

Segun informa TUDN, La comunidad del boxeo mexicano enfrenta un momento de profunda tristeza y consternación tras confirmarse la muerte de Josué David Hernández, un joven talento potosino de apenas 20 años.

El deportista perdió la vida en un hecho violento ocurrido en San Luis Potosí, donde fue atacado con un arma blanca durante un altercado familiar.

La noticia ha generado impacto entre entrenadores, compañeros y seguidores del pugilismo estatal, quienes veían en Hernández una figura en ascenso rumbo al profesionalismo.

El caso ha despertado también preocupación por el entorno de violencia doméstica que, según los primeros reportes, desencadenó la tragedia.

Riña familiar y ataque con arma blanca

🥊 ÉL ERA JOSUÉ, LA PROMESA DEL BOXEO POTOSINO QUE FUE ASESINADO EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO DE #SLP 🖤 La comunidad del boxeo en San Luis Potosí está de luto. Josué David Hernández, joven de 20 años cuyo talento lo proyectaba como una figura destacada del ring, vio su carrera… pic.twitter.com/9bhFn13TnO — Quadratín San Luis Potosí (@Quadratin_SLP) December 4, 2025



De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron la noche del martes 2 de diciembre cuando se registró una riña al interior del domicilio de la familia Hernández.

El joven habría intervenido para defender a su hermana de su pareja, quien presuntamente la había golpeado momentos antes.

La confrontación escaló rápidamente hasta que el agresor, ya identificado por las autoridades, atacó a Hernández con un machete.

Pese a la gravedad de las heridas, el deportista no pudo recibir atención médica a tiempo y perdió la vida en el lugar.