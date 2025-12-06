Buscar
Inicio » Lo Último » Internacional » Promesa del boxeo mexicano muere tras brutal ataque con machete en riña familiar

Promesa del boxeo mexicano muere tras brutal ataque con machete en riña familiar

La muerte de promesa del boxeo en San Luis Potosí conmociona al deporte mexicano tras un ataque con machete durante una riña familiar
Por 
2025-12-06T20:39:20+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 12/06/2025 a las 15:39

  • Promesa boxeo muere
  • Ataque familiar con machete
  • Agresor sigue prófugo

Segun informa TUDN, La comunidad del boxeo mexicano enfrenta un momento de profunda tristeza y consternación tras confirmarse la muerte de Josué David Hernández, un joven talento potosino de apenas 20 años.

El deportista perdió la vida en un hecho violento ocurrido en San Luis Potosí, donde fue atacado con un arma blanca durante un altercado familiar.

La noticia ha generado impacto entre entrenadores, compañeros y seguidores del pugilismo estatal, quienes veían en Hernández una figura en ascenso rumbo al profesionalismo.

El caso ha despertado también preocupación por el entorno de violencia doméstica que, según los primeros reportes, desencadenó la tragedia.

Riña familiar y ataque con arma blanca


De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron la noche del martes 2 de diciembre cuando se registró una riña al interior del domicilio de la familia Hernández.

El joven habría intervenido para defender a su hermana de su pareja, quien presuntamente la había golpeado momentos antes.

La confrontación escaló rápidamente hasta que el agresor, ya identificado por las autoridades, atacó a Hernández con un machete.

Pese a la gravedad de las heridas, el deportista no pudo recibir atención médica a tiempo y perdió la vida en el lugar.

Investigación en curso y búsqueda del agresor

Ataque, boxeador potosino fallece, riña familiar MundoNOW
Muerte de promesa del boxeo conmociona a México FOTO: SHUTTERSTOCK

Fuentes locales señalaron que Hernández fue encontrado sin vida dentro de su vivienda, ubicada al sur de la capital potosina.

El presunto responsable huyó tras el ataque y no ha sido localizado por las autoridades, aunque su identidad ya estaría plenamente confirmada.

La Guardia Civil Estatal acudió al sitio minutos después de recibir el reporte de emergencia y acordonó el área para permitir el trabajo de los peritos.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias precisas de la agresión.

Trayectoria deportiva y formación del joven boxeador


Agentes de la Policía de Investigación realizaron entrevistas a familiares y vecinos para reconstruir el desarrollo de los hechos.

Peritos especializados llevaron a cabo el levantamiento de evidencias dentro del domicilio donde se registró la riña.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura del presunto agresor ni sobre su posible paradero.

Las autoridades mantienen labores de búsqueda mientras continúan analizando la información reunida en los primeros días de investigación.

Logros en torneos y camino al profesionalismo

La muerte de Hernández ha conmocionado al ámbito deportivo de San Luis Potosí, especialmente a quienes acompañaron su proceso de formación desde sus inicios.

El joven comenzó a entrenar a los 15 años en la Unidad Deportiva Simón Díaz, un espacio reconocido por la preparación de talentos juveniles en el boxeo.

Posteriormente continuó su desarrollo en el Centro Comunitario Progreso, donde perfeccionó su técnica y disciplina bajo la guía de instructores locales.

Su constancia y entrega lo llevaron a participar en torneos estatales de creciente relevancia.

