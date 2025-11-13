Revelan cómo murió el influencer latino Michael Duarte en Texas
Segun informa people en español, El influencer latino Michael Duarte, conocido como FoodWithBearHands, murió tras recibir disparos de la policía en un incidente ocurrido en Texas el pasado 8 de noviembre.
La Oficina del Sheriff del Condado de Medina confirmó que Duarte fue trasladado a un hospital después del tiroteo, donde se certificó su fallecimiento.
Los agentes respondieron a una llamada al 911 que alertaba sobre un disturbio relacionado con un “sujeto masculino con un cuchillo actuando de manera errática” en Castroville, Texas.
Uno de los oficiales disparó dos veces su arma de servicio, alcanzando a Duarte, según informó el medio TMZ.
Detalles oficiales sobre la muerte de Michael Duarte
El creador de contenido era conocido por sus videos de cocina y contaba con más de dos millones de seguidores en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.
Su contenido destacaba por recetas preparadas a la parrilla y la barbacoa, así como mensajes de apoyo a quienes enfrentaban dificultades.
En Instagram, Duarte afirmaba que su propósito era “compartir comida con las personas que más lo necesitan”, reflejando su enfoque solidario.
Su muerte de Michael Duarte generó conmoción entre seguidores y comunidades digitales debido al impacto repentino del incidente policial.
Reacción de la comunidad y primeras versiones
Tras conocerse la noticia, se creó una campaña de GoFundMe para apoyar a su familia con los gastos de traslado y funeral.
La descripción de la recaudación pidió mantener a la familia en oraciones durante este “momento extremadamente difícil”.
El mensaje señalaba que su esposa, Jessica, enfrentaba el desafío de traer su cuerpo de regreso a California y cubrir los gastos funerarios.
En un inicio, la familia describió el hecho como un “horrible accidente” ocurrido mientras viajaba por Texas.
Contexto personal antes de la muerte de Michael Duarte
Duarte creció en Calipatria, California, una ciudad cercana a la frontera entre Estados Unidos y México.
A los 14 años comenzó a trabajar en un restaurante mexicano de su tío, a quien describía como un “mentor” en publicaciones pasadas.
Durante la pandemia de COVID-19 dejó su empleo y comenzó a publicar videos de cocina en redes sociales, ganando popularidad rápidamente.
En ese mismo periodo habló públicamente de una “crisis de salud mental” por la que ingresó a rehabilitación antes de retomar su vida laboral y creativa.
La historia de vida del influencer latino
Tras salir de rehabilitación, Duarte consiguió trabajo en un nuevo restaurante y aprovechaba sus días libres para grabar contenido culinario.
Relató que uno de los primeros videos que grabó en ese regreso lo hizo junto a su hija, momento que le devolvió la felicidad de crear contenido.
Su estilo cercano y su historia personal impulsaron su crecimiento, convirtiéndolo en un referente para muchos seguidores hispanos.
Alooma Media Group lo describió como un “esposo devoto, padre amoroso, hermano y amigo leal para muchos en todo el mundo”.
Homenajes tras la muerte de Michael Duarte
La comunidad digital continúa rindiéndole homenaje en redes sociales, recordando su mensaje de integridad y compasión.
Su legado de contenido culinario sigue siendo compartido por seguidores que valoran su autenticidad y la intención detrás de sus recetas.
La muerte de Michael Duarte permanece bajo atención pública mientras se esperan mayores aclaraciones de las autoridades sobre el incidente.
El caso continúa generando preguntas acerca del manejo policial del encuentro que culminó con los disparos en Texas.