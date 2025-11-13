Revelan cómo murió el influencer latino Michael Duarte en Texas

Influencer murió por disparos

Policía de Texas involucrada

Comunidad lamenta su muerte

Segun informa people en español, El influencer latino Michael Duarte, conocido como FoodWithBearHands, murió tras recibir disparos de la policía en un incidente ocurrido en Texas el pasado 8 de noviembre.

La Oficina del Sheriff del Condado de Medina confirmó que Duarte fue trasladado a un hospital después del tiroteo, donde se certificó su fallecimiento.

Los agentes respondieron a una llamada al 911 que alertaba sobre un disturbio relacionado con un “sujeto masculino con un cuchillo actuando de manera errática” en Castroville, Texas.

Uno de los oficiales disparó dos veces su arma de servicio, alcanzando a Duarte, según informó el medio TMZ.

Detalles oficiales sobre la muerte de Michael Duarte

Food influencer Michael Duarte SHOT DEAD by Texas deputies The Instagram star allegedly threatened to kill a deputy and charged her with a knife Two shots took him down pic.twitter.com/xs5M0N6vUS — RT (@RT_com) November 12, 2025



El creador de contenido era conocido por sus videos de cocina y contaba con más de dos millones de seguidores en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

Su contenido destacaba por recetas preparadas a la parrilla y la barbacoa, así como mensajes de apoyo a quienes enfrentaban dificultades.

En Instagram, Duarte afirmaba que su propósito era “compartir comida con las personas que más lo necesitan”, reflejando su enfoque solidario.

Su muerte de Michael Duarte generó conmoción entre seguidores y comunidades digitales debido al impacto repentino del incidente policial.