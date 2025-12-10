Hallan coche sumergido y confirman causa de muerte de joven desaparecida

Hallan coche sumergido

Causa de muerte revelada

Comunidad lamenta la pérdida

Segun informa people en espanol, Kaylee Russell, una joven de 20 años, fue vista por última vez cuando su padre la dejó en un Park-N-Ride el domingo 30 de noviembre, según autoridades.

Ese mismo día, su padre la ayudó previamente a cambiar una llanta pinchada antes de dirigirse al lugar donde un amigo esperaba reunirse con ella, según informes difundidos.

Las autoridades indicaron que Russell nunca llegó a su destino programado, lo que generó preocupación inmediata y motivó la apertura de una investigación activa sobre su paradero general.

Los reportes oficiales señalaron que el teléfono de Russell dejó de transmitir datos ese día, complicando los esfuerzos iniciales para rastrear sus movimientos posteriores a la última ubicación conocida.

Desaparición y señales iniciales de preocupación

La joven no se presentó a trabajar al día siguiente, lo que alertó aún más a la familia y amigos ante su silencio inusual y ausencia repentina sin explicación alguna.

Una campaña de GoFundMe creada para apoyar a la familia explicó que la falta de comunicación era totalmente atípica y reforzó la urgencia de localizarla cuanto antes.

La iniciativa recaudó más de veintitrés mil dólares hasta el 9 de diciembre, reflejando el apoyo comunitario durante los días en que la búsqueda continuaba intensamente.

Días después, los equipos de rescate encontraron un Volkswagen Tiguan negro sumergido en agua al este de Larimer County Road 1, perteneciente a la joven desaparecida.