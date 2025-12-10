Hallan coche sumergido y confirman causa de muerte de joven desaparecida
Publicado el 12/09/2025 a las 20:58
- Hallan coche sumergido
- Causa de muerte revelada
- Comunidad lamenta la pérdida
Segun informa people en espanol, Kaylee Russell, una joven de 20 años, fue vista por última vez cuando su padre la dejó en un Park-N-Ride el domingo 30 de noviembre, según autoridades.
Ese mismo día, su padre la ayudó previamente a cambiar una llanta pinchada antes de dirigirse al lugar donde un amigo esperaba reunirse con ella, según informes difundidos.
Las autoridades indicaron que Russell nunca llegó a su destino programado, lo que generó preocupación inmediata y motivó la apertura de una investigación activa sobre su paradero general.
Los reportes oficiales señalaron que el teléfono de Russell dejó de transmitir datos ese día, complicando los esfuerzos iniciales para rastrear sus movimientos posteriores a la última ubicación conocida.
Desaparición y señales iniciales de preocupación
La joven no se presentó a trabajar al día siguiente, lo que alertó aún más a la familia y amigos ante su silencio inusual y ausencia repentina sin explicación alguna.
Una campaña de GoFundMe creada para apoyar a la familia explicó que la falta de comunicación era totalmente atípica y reforzó la urgencia de localizarla cuanto antes.
La iniciativa recaudó más de veintitrés mil dólares hasta el 9 de diciembre, reflejando el apoyo comunitario durante los días en que la búsqueda continuaba intensamente.
Días después, los equipos de rescate encontraron un Volkswagen Tiguan negro sumergido en agua al este de Larimer County Road 1, perteneciente a la joven desaparecida.
Muerte de Kaylee Russell confirmada por forense
Buzos especializados hallaron el cuerpo de Russell dentro del vehículo sumergido, confirmando que el automóvil había salido del camino y terminado dentro del canal mencionado por autoridades.
El lunes 8 de diciembre, la Oficina del Forense del Condado de Larimer confirmó la identidad de la víctima y determinó oficialmente las causas de la muerte tras evaluaciones pertinentes.
El informe concluyó que murió por efectos combinados de lesiones por fuerza contundente y exposición al frío, clasificando el fallecimiento como un accidente sin participación de terceros.
Las autoridades indicaron que la joven fue declarada muerta en el lugar, señalando que no se proporcionará información adicional sobre el caso conforme a las políticas del forense.
Reacciones familiares y homenaje comunitario
La madre de Kaylee, Rebecca Russell, expresó profundo dolor y describió a su hija como un alma hermosa que amaba intensamente y compartía detalles cotidianos de su vida.
Relató que Kaylee la llamaba diariamente para contarle incluso pequeñas experiencias o elogios recibidos en el trabajo, destacando su cercanía y personalidad afectuosa.
Amigos de la familia, como Kristi Dahlstrom, describieron a Kaylee como una joven resiliente, trabajadora, atrevida y terca, cualidades que la hacían especialmente querida por quienes la conocían.
La comunidad continúa expresando condolencias y apoyo mientras la familia enfrenta la pérdida repentina, recordando a Kaylee como una joven fuerte, determinada y profundamente apreciada.