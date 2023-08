Muere Jerry Moss, miembro del Salón de la fama del Rock

Se convirtieron en un grandes de la industria tras contar con los éxitos de Alpert, The Police, The Carpenters.

Además del exitoso ‘Frampton Comes Alive!’ de Peter Frampton, sin embargo A&M Records fue la casa de diversas estrellas.

Éxitos duraderos

Diversos sencillos exitosos fueron grabados por el famoso sello discográfico, que al día de hoy siguen vigentes en el público.

Entre ellos pueden encontrarse ‘A Taste of Honey’ de Alpert y ‘Love Will Keep Us Together’ de Captain y Tennille.

Además de otros sencillos como ‘Show Me the Way’ de Frampton y ‘Every Breath You Take’ de The Police.

El trabajo de Jerry Moss realizado en conjunto con Herb Alpert con A&M Records les ganó su entrada al Salón de la Fama del Rock.