Resurge nueva información de la muerte de Cheslie Kryst, Miss USA 2019

Sin embargo, el 30 de Enero de 2022 Cheslie perdió la vida tras caer del piso número 29 del edificio The Orion ubicado en Manhattan, Nueva York, la modelo vivía en el noveno piso de dicho rascacielos y se afirma que su muerte se dio a las 7:15 am.

Cheslie Kryst dió un discurso sobre la salud mental

Continuando con la fuente, en el año de 2019 la modelo dio un discurso para el portal de Miss USA en el Día Mundial de la Salud Mental, donde dijo: “Hago todo lo posible para asegurarme de mantener en forma mi salud mental”.

Además de lo dicho, Cheslie agregó: “Me resulta muy fácil hablar con ella, me da buenas estrategias, sobre todo si estoy triste, feliz o se me presenta un mes complicado”, dando a entender a la prensa que talvez no estaba pasando su mejor momento emocionalmente hablando. Archivado como: cheslie kryst muerte.