Tras muerte de Chabelo, revelan estado de salud de Lolita Ayala (VIDEO)

Revelan estado de salud de Lolita Ayala: Revelan cómo se encuentra de salud la exconductora de Televisa

En los últimos años, Lolita Ayala, quien tenía su propio noticiero en Televisa, tuvo muchísimos problemas de salud, pues aunque logró librarse de aquel terrible accidente, la periodista nunca logró recuperarse de poder caminar normalmente, y ahora, al parecer se encuentra bastante desmejorada.

El día de ayer, la periodista ofreció una entrevista al programa ‘De Primera Mano’, esto luego de retirarse por completo de la televisión, y confesó que las cosas no han sido nada fáciles debido a lo que le sucedió: Sí, tuve un periodo malo, donde no podía yo caminar porque me he roto todo, desde el ‘helicopterazo’ que tuve hace cinco años hasta ahora, pero ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Ya puedo caminar más o menos y estoy lista para seguir mi labor social”, reveló.