Fallece Cary-Hiroyuki Tagawa, reconocido actor de “Mortal Kombat” y “The Man in the High Castle”

Muere actor Cary Tagawa

Fallece por derrame cerebral

Figura icónica de Hollywood

Segun informa CNN, Cary-Hiroyuki Tagawa, reconocido actor japonés-estadounidense con una amplia trayectoria en cine y televisión, falleció a los 75 años por complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

El intérprete, célebre por su papel como Shang Tsung en la película “Mortal Kombat” y por su participación en la serie “The Man in the High Castle”, murió en Santa Bárbara acompañado por su familia.

La noticia fue confirmada por su manager, Margie Weiner, quien expresó que Tagawa era un ser excepcional, generoso, considerado y profundamente comprometido con su oficio.

Su fallecimiento generó conmoción entre colegas, admiradores y la comunidad artística que siguió su destacada carrera durante décadas.

Infancia, familia y raíces culturales

🖤😓 Cary-Hiroyuki Tagawa, actor que trabajó en «Mortal Kombat», muere a los 75 añoshttps://t.co/nwv07Mi0W0 — Notitarde (@webnotitarde) December 6, 2025



Tagawa nació en Tokio y posteriormente se crio en el sur de Estados Unidos debido al trabajo de su padre, quien había nacido en Hawái y estaba asignado a bases militares en el territorio continental.

Durante su infancia y adolescencia vivió también en Honolulu y en la isla hawaiana de Kauai, lo que marcó una mezcla cultural presente en su identidad y formación personal.

En entrevistas pasadas, el actor relató que sus padres le pusieron el nombre de Cary Grant y a su hermano el de Gregory Peck, dos íconos del cine hollywoodense.

Tagawa recordaba que su madre, Ayako, quien había sido actriz de teatro en Japón, inicialmente le pidió que no siguiera una carrera en la actuación por la falta de buenos papeles para actores asiáticos.