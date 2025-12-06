Fallece Cary-Hiroyuki Tagawa, reconocido actor de “Mortal Kombat” y “The Man in the High Castle”
Publicado el 12/06/2025 a las 15:22
Segun informa CNN, Cary-Hiroyuki Tagawa, reconocido actor japonés-estadounidense con una amplia trayectoria en cine y televisión, falleció a los 75 años por complicaciones derivadas de un derrame cerebral.
El intérprete, célebre por su papel como Shang Tsung en la película “Mortal Kombat” y por su participación en la serie “The Man in the High Castle”, murió en Santa Bárbara acompañado por su familia.
La noticia fue confirmada por su manager, Margie Weiner, quien expresó que Tagawa era un ser excepcional, generoso, considerado y profundamente comprometido con su oficio.
Su fallecimiento generó conmoción entre colegas, admiradores y la comunidad artística que siguió su destacada carrera durante décadas.
Infancia, familia y raíces culturales
Tagawa nació en Tokio y posteriormente se crio en el sur de Estados Unidos debido al trabajo de su padre, quien había nacido en Hawái y estaba asignado a bases militares en el territorio continental.
Durante su infancia y adolescencia vivió también en Honolulu y en la isla hawaiana de Kauai, lo que marcó una mezcla cultural presente en su identidad y formación personal.
En entrevistas pasadas, el actor relató que sus padres le pusieron el nombre de Cary Grant y a su hermano el de Gregory Peck, dos íconos del cine hollywoodense.
Tagawa recordaba que su madre, Ayako, quien había sido actriz de teatro en Japón, inicialmente le pidió que no siguiera una carrera en la actuación por la falta de buenos papeles para actores asiáticos.
Ascenso en Hollywood y papeles icónicos
A pesar de ese consejo, Tagawa comenzó su carrera actoral a los 36 años después de desempeñar trabajos diversos como agricultor de apio, conductor de limusina, repartidor de pizza y fotoperiodista.
Su salto a la industria cinematográfica llegó en 1987 con su participación en “El último emperador”, la película de Bernardo Bertolucci ganadora del Oscar que significó un punto de partida para su reconocimiento internacional.
A lo largo de su carrera, Tagawa sumó roles en películas de gran alcance, como “Pearl Harbor”, “El planeta de los simios” y “Licencia para matar”, consolidándose como un actor versátil y respetado.
También interpretó al Barón en “Memorias de una geisha”, una producción de 2005 que generó debate entre críticos por su representación cultural, aunque Tagawa defendió la libertad creativa de los realizadores.
Visión sobre Hollywood, artes marciales y últimos años
Sobre esa película, el actor declaró en entrevistas que era irreal esperar una recreación completa del estilo japonés en una obra dirigida y escrita por estadounidenses.
Tagawa insistió en que toda obra de ficción es una interpretación y que la autenticidad absoluta no era posible sin participación directa de creadores japoneses.
El actor también habló en varias ocasiones sobre la representación asiática en Hollywood, reconociendo avances, pero subrayando que las oportunidades no habían cambiado tanto como se esperaba.
Explicó que, aunque había mayor exposición comercial, la disponibilidad de papeles significativos para actores asiáticos continuaba siendo limitada.
Faceta deportiva, vida personal y episodios controvertidos
Además de su carrera en cine y televisión, Tagawa tenía interés en las artes marciales, aunque confesó que no le interesaba pelear ni competir.
En su lugar, desarrolló un sistema propio llamado Ninjah Sportz, que combinaba técnicas marciales con ejercicios enfocados en el entrenamiento físico y la sanación.
Este método lo llevó a trabajar con atletas profesionales como Brian Viloria, campeón minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, y a asesorar a miembros del equipo de fútbol americano de la Universidad de Hawái.
En 2008, Tagawa se declaró culpable en un tribunal de Honolulu de un delito menor relacionado con acoso a su novia, asumiendo responsabilidad desde el inicio.