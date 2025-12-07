EE. UU. responsabiliza al Gobierno de Maduro por muerte de preso político
Publicado el 12/07/2025 a las 14:51
El Gobierno de Estados Unidos denunció la «naturaleza vil del régimen criminal» de Nicolás Maduro tras la muerte del exgobernador venezolano Alfredo Díaz, considerado preso político por sectores de la oposición.
La reacción estadounidense se difundió este domingo y encendió nuevas alertas en medio de un ambiente regional marcado por la tensión militar y política.
EE.UU. reacciona a la muerte de Alfredo Díaz
“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, afirmó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental a través de X.
El mensaje también deploró las condiciones de su detención y la naturaleza de su arresto, calificado como arbitrario.
Washington critica condiciones de detención
La declaración de EE.UU. llega en un momento especialmente delicado, según Efe.
Washington mantiene un despliegue militar cerca de Venezuela, en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Caracas interpreta estos movimientos como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.
En ese contexto, la muerte de Alfredo Díaz amplificó la reacción estadounidense y reforzó las críticas internacionales hacia las condiciones carcelarias y los señalamientos de tortura en centros de detención como El Helicoide.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó que el exgobernador murió producto de un infarto.
Esa versión coincidió con lo reportado por ONG y partidos políticos que habían alertado sobre su estado.
Sin embargo, el fallecimiento no frenó las denuncias de la oposición, que mantiene sus acusaciones sobre un patrón represivo dentro del sistema penitenciario venezolano.
Oposición venezolana denuncia un “patrón sostenido de represión estatal”
Las reacciones internas no tardaron. Las líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia señalaron que la muerte de Díaz refleja un “patrón sostenido de represión estatal”.
Afirmaron que ya son siete los presos políticos fallecidos en prisión desde las presidenciales del 28 de julio de 2024.
Ambos subrayaron que la integridad y la vida de Díaz eran “responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado” en El Helicoide.
Rechazaron que su muerte pueda considerarse “común”.
El fallecido político era activista del partido opositor Acción Democrática. Fue exconcejal, exalcalde y exgobernador del estado Nueva Esparta.
Su detención ocurrió en noviembre de 2024, en un ambiente marcado por la crisis posterior a las presidenciales, cuyos resultados fueron denunciados como fraudulentos por la principal coalición opositora.
Díaz había cuestionado la falta de publicación de los resultados desglosados de la elección.
También denunció la crisis eléctrica que atravesó Nueva Esparta en noviembre, situación que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.