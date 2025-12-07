EE. UU. responsabiliza al Gobierno de Maduro por muerte de preso político

EE.UU. critica a Maduro

Oposición denuncia represión

Muerte genera tensión internacional

El Gobierno de Estados Unidos denunció la «naturaleza vil del régimen criminal» de Nicolás Maduro tras la muerte del exgobernador venezolano Alfredo Díaz, considerado preso político por sectores de la oposición.

La reacción estadounidense se difundió este domingo y encendió nuevas alertas en medio de un ambiente regional marcado por la tensión militar y política.

EE.UU. reacciona a la muerte de Alfredo Díaz

El Gobierno de EE.UU. denuncia la «naturaleza vil del régimen criminal» de Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, considerado un preso político por la oposición.

“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, afirmó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental a través de X.

El mensaje también deploró las condiciones de su detención y la naturaleza de su arresto, calificado como arbitrario.