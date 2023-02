Cabe mencionar que el hermano del youtuber Patrick, James Phyrillas era el que iba conduciendo el sedán al momento del accidente. Él a diferencia de su hermano no murió en el choque, solo sufrió heridas en su cuerpo, además mencionó cuales fueron las heridas que le provocó el accidente.

Mueren youtubers Schaffrillas Productions: Uno sobrevivió

Al ser dado de alta del hospital, James, de 25 años, reveló en Twitter que sufrió fracturas en las costillas, un pulmón perforado y moretones en todo el cuerpo en la colisión. “Ahora en casa después de 3 días en el hospital, con mis costillas fracturadas, mi pulmón perforado, mi cuerpo magullado, mi corazón roto”, dijo el hermano devastado.

“Patrick y Chris eran mis mejores amigos. He estado tratando de entender por qué me salvaron. A dónde voy desde aquí. Podría decir tantas cosas sobre los dos”, escribió. “Pero la idea de hacerlo, especialmente en un foro público, me hace llorar incontrolablemente”, agregó. Archivado como: Mueren youtubers Schaffrillas Productions