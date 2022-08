Fallecieron dos personas que resultaron gravemente heridas por un relámpago cerca de la Casa Blanca, dijo la policía el viernes e informó The Associated Press. Tras darse a conocer el incidente, en redes sociales circularon las imágenes de una de las cámaras de seguridad donde se muestra el instante en que cayó el rayo cerca de la Casa Blanca.

James Mueller, de 76 años, y Donna Mueller, de 75, fallecieron como consecuencia de sus heridas tras el relámpago en el Parque Lafayette, ubicado junto al complejo de la Casa Blanca, dijo la Policía Metropolitana e informó The Associated Press. La pareja, que perdió la vida, había viajado para pasar sus vacaciones en la capital.

¿Qué pasó con las otros turistas?

Las otras dos personas, un hombre y una mujer, estaban en condición grave, dijo el departamento. No revelar sus identidades de inmediato, informó The Associated Press. A través de la información que se dio a conocer, revelaron que las cuatro personas se encontraban buscando refugio de la incesante lluvia cuando ocurrió la tragedia.

La pareja, que viajaba desde Wisconsin y junto con otras dos personas cuya identidad no se divulgó, buscaron refugio bajo un árbol cuando al anochecer se descargó sobre el área metropolitana de Washington una fuerte tormenta, informó la agencia Efe. Lamentablemente, su refugio fue el que recibió la descarga del rayo que acabó con la vida de dos de las cuatro personas.