¡CONFIRMAN LAS TRÁGICAS SOSPECHAS! A días de iniciar una de las búsquedas que movió a millones de personas, se dio a confirmar la muerte de los cinco tripulantes que viajaban a bordo del submarino Titán de la compañía OceanGate. De acuerdo con los detalles, se cree que perdieron la vida, pero no dieron mayores detalles al respecto.

«Nuestros corazones están con las cinco almas»

De acuerdo con la agencia The Associated Press, OceanGate no proporcionó detalles sobre cuándo la compañía anunció la “pérdida de vidas” en un comunicado o cómo los funcionarios supieron que los miembros de la tripulación perecieron. Por su parte, el comunicado envió sus sinceras condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos a bordo del submarino.

«Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían», revelaron y citó CNN.