Reportan incendio en una escuela para ciegos.

Al menos 11 personas, entre ellos niños, murieron en el percance.

Las autoridades investigan la causa que produjo en fuego.

Mueren personas en incendio. Las fuertes tragedias se siguen haciendo presentes durante este 2022, recientemente se reportó un fuerte incendio que ha dejado un saldo mortal.

De acuerdo a la información proporcionada por The Associated Press, en la tragedia hubo menores de edad involucrados y se reportó un saldo mortal luego de que un terrible incendio se hiciera presente en una escuela especial para niños que padecen de la pérdida de su vista.

Mueren 11 personas en incendio de una escuela en Uganda

Se confirmó que once personas, entre las que había niños, fallecieron en un incendio en un internado en una comunidad rural a las afueras de la capital de Uganda, Kampala, dijo un agente de policía el martes según a lo detallado por la agencia de noticias de The Associated Press.

El fuego, que se registró por la noche, ocurrió en una escuela para ciegos en el distrito de Mukono, explicó el vocero policial Luke Owoyesigire, quien no ofreció más detalles. Otras seis personas estaban hospitalizadas con pronóstico crítico, indicó la policía en un comunicado.