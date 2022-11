¿Quién alertó a las autoridades?

La policía sospechó de la madre de los niños, debido a que la segunda llamada de emergencia llegó alrededor de las 7:55 de la noche, cinco minutos después de que la mujer ingresó al hospital St. Bernabas. En las declaraciones, detallaron que el padre de los niños llamó al 911 para alertar sobre la situación y decir que los menores no respondieron.

“Alrededor de las 7:55 p. m., la policía recibió una segunda llamada al 911 en el mismo lugar del padre de los niños, informando que los niños no respondían”, indicó el subjefe de policía y citó el New York Post. La madre no fue arrestada y el padre de los niños no fue detenido, dijo el jefe adjunto Louis De Ceglie de Patrol Borough Bronx durante una conferencia de prensa el sábado por la noche, indicó The Associated Press.