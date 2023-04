Los oficiales respondieron alrededor de las 11:54 a.m. cuando se les informó sobre un tiroteo en la zona, los agentes que llegaron en cuestión de minutos y determinaron que la casa estaba asegurada y forzaron la entrada, por lo que se deben tener todos los cuidados para poder llegar a la verdad de este suceso y asegurar que fue un homicidio-suicidio, serán muy importante los videos de vigilancia.

Mueren mamá hijos tiroteo: ¿QUÉ VIERON LOS VECINOS?

Fueron los vecinos de la colonia quienes dijeron a FOX8 que no vieron ni escucharon nada fuera de lo común durante la mañana de este martes, sin embargo, que todo fue diferente cuando se dio a conocer sobre una llamada alrededor del mediodía que señalaba un tiroteo que mató a cuatro personas en una de las casas de la zona que todos ellos habitan

“Esto sucedió en mi barrio. No quieres ver esto. Ves esto en las noticias, y… es otro barrio. Que suceda aquí en nuestro barrio, es muy preocupante. Está cerca de casa”, dijo Angela Terrill, una vecina. La policía dice que no hay peligro para el vecindario y que no están buscando a ningún sospechoso por el crimen. Archivado como: Mueren mamá hijos tiroteo