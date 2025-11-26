Mueren los dos agentes de la Guardia Nacional que fueron baleados cerca de la Casa Blanca
Publicado el 11/26/2025 a las 16:56
- Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos agentes de la Guardia Nacional muertos y un sospechoso en estado crítico.
Un tiroteo ocurrido este miércoles en una esquina del noroeste de Washington dejó como saldo la muerte de dos agentes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y la detención de un sospechoso que permanece en estado crítico.
“Con gran tristeza podemos confirmar que ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados hoy en Washington DC han fallecido a causa de sus heridas”, anunció Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, al confirmar la muerte de las víctimas.
Los disparos se registraron en la esquina de la calle 17 y la calle I, a pocos pasos de la Casa Blanca, lo que provocó una rápida movilización de las fuerzas del orden y el cierre inmediato de la zona.
Mueren los agentes de la Guardia Nacional tras tiroteo cerca de la Casa Blanca
Las autoridades respondieron al reporte de disparos poco después del incidente y pidieron a los peatones refugiarse en los edificios cercanos.
La Policía local confirmó que el agresor fue detenido en la escena y que el área quedó acordonada mientras los equipos de emergencia trasladaban a los heridos.
Reacción de autoridades tras el ataque
Los dos agentes de la Guardia Nacional y el sospechoso fueron llevados a hospitales. Según informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien permanece en su mansión de Mar-a-Lago durante el puente de Thanksgiving.
“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados».
«También está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, escribió Trump en Truth Social. Antes de que se confirmara el fallecimiento de los agentes.
Lo que vieron los testigos
Testigos presentes en la zona aseguraron haber escuchado dos disparos antes de que las personas comenzaran a correr en busca de resguardo.
“Vimos como se llevaban dos camillas en ambulancia. En una de ellas había un señor con ropa militar, espero que esté bien”. Dijo a EFE Mohammed El-Katabi, un hombre de Atlanta que se encontraba visitando a un amigo en la capital.
El-Katabi relató que, una vez que las ambulancias abandonaron el lugar, comenzaron a sobrevolar helicópteros y se desplegó una fuerte presencia policial en los alrededores.