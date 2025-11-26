Mueren los dos agentes de la Guardia Nacional que fueron baleados cerca de la Casa Blanca

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos agentes de la Guardia Nacional muertos y un sospechoso en estado crítico.

Un tiroteo ocurrido este miércoles en una esquina del noroeste de Washington dejó como saldo la muerte de dos agentes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y la detención de un sospechoso que permanece en estado crítico.

“Con gran tristeza podemos confirmar que ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados hoy en Washington DC han fallecido a causa de sus heridas”, anunció Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, al confirmar la muerte de las víctimas.

Los disparos se registraron en la esquina de la calle 17 y la calle I, a pocos pasos de la Casa Blanca, lo que provocó una rápida movilización de las fuerzas del orden y el cierre inmediato de la zona.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Mueren los dos miembros de la Guardia Nacional que fueron baleados cerca de la Casa Blanca, informa el gobernador de West Virginia.https://t.co/7XnkZs9A5W — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 26, 2025

Las autoridades respondieron al reporte de disparos poco después del incidente y pidieron a los peatones refugiarse en los edificios cercanos.

La Policía local confirmó que el agresor fue detenido en la escena y que el área quedó acordonada mientras los equipos de emergencia trasladaban a los heridos.