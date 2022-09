El saldo del terrible accidente fue de cuatro personas fallecidas y además 8 heridas que de inmediato fueron trasladadas a los hospitales del Centro Médico de Jersey City, Englewood Health y el Centro Médico Holy Name en Teaneck. para recibir atención médica, algunos de ellos presentan lesiones graves.

Al parecer el percance vial sucedió alrededor de las 1:30 AM de ayer viernes sobre Palisades Interstate Parkway en Englewood Cliffs y el vehículo llevaba a trabajadores de la empresa Party City, sin embargo, en un momento dado, el chofer tuvo un episodio médico y se descontroló su unidad, por lo que terminó volcado cobre el pavimento.

Mueren hispanos accidente: NO SE DAN ABASTO

En medio de esta tragedia se informa que no dan abasto. No hay suficiente ropa, comida o tarjetas de metro. No tienen los abogados necesarios para llevar sus casos ni las personas para ayudarlos con empleo o entrenamiento para trabajar en la construcción. Semanas después de que empezaran a llegar miles de inmigrantes a Nueva York en autobuses enviados por los estados de Texas y Arizona, grupos locales de ayuda dijeron el viernes que su capacidad para ayudar a los recién llegados está al límite y que necesitan asistencia del gobierno del presidente Joe Biden y del estado y la ciudad de Nueva York.

Los abogados “no pueden hacer esto más sin más apoyo por parte de nuestros funcionarios elegidos”, dijo Camille Mackler, directora ejecutiva de Immigrant Advocates Response Collaborative, un grupo sin ánimo de lucro de abogados de inmigración, durante una rueda de prensa frente a la alcaldía de Nueva York. Archivado como: Mueren hispanos accidente