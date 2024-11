Mueren general ruso y 500 soldados norcoreanos tras ataques por misiles Storm Shadow

Un ataque lanzado por Ucrania el pasado 20 de noviembre habría dejado un saldo catastrófico en las filas rusas y norcoreanas.

Entre las víctimas se encuentra el teniente general ruso Valery Solodchuk, además de 18 oficiales de alto rango del Kremlin, según informaron diversas fuentes.

El ataque, llevado a cabo con misiles Storm Shadow de fabricación británica, también dejó 18 heridos en una instalación militar en Maryino, en la región rusa de Kursk.

Este sería el primer uso de los misiles Storm Shadow para destruir objetivos dentro de territorio ruso, marcando un cambio significativo en la estrategia de Ucrania.

Moment ‘British Storm Shadow missiles strike INSIDE Russia’ as experts claim they may have been targeting North Korean commanders hiding in underground bunker https://t.co/b7COQLrGxC pic.twitter.com/KLtXr7LQat

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 20, 2024