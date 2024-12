Mueren dos personas al estrellarse una avioneta en Emiratos.

Dos personas perdieron la vida tras estrellarse una avioneta en el mar frente a las costas del emirato de Ras al Jaima, en el norte de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El trágico incidente fue confirmado este domingo por la Autoridad General de Aviación Civil emiratí (GCAA, por sus siglas en inglés).

En un comunicado oficial, la GCAA informó que la avioneta pertenecía al Al Jazira Air Sports Club y que en el accidente fallecieron tanto el piloto como su acompañante.

Aunque el organismo no precisó la fecha exacta del siniestro, medios locales señalaron que ocurrió el pasado jueves.

BREAKING – An aircraft belonging to Jazirah Aviation Club crashed into the sea off the coast of Ras Al Khaimah emirate in UAE, resulting in the death of the pilot and his co-pilot. pic.twitter.com/zIhsdHKfrB

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 29, 2024