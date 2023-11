Mueren cinco militares de EEUU al estrellarse aeronave en el Mediterráneo

Cinco militares mueren en accidente.

Aeronave se estrella durante entrenamiento.

Búsqueda y rescate inmediatos.

El Mando Europeo informó este domingo 12 de noviembre que cinco militares de Estados Unidos perdieron la vida.

Esto ocurrió después de que fueran víctimas de un trágico accidente aéreo en el Mar Mediterráneo durante una misión de entrenamiento.

La aeronave se estrelló el pasado viernes 10 de noviembre por la noche mientras realizaba una «misión de rutina de reabastecimiento de combustible».

Todo esto era parte de un entrenamiento militar, mismo que ha dejando un luto en las fuerzas armadas estadounidenses.

Reportan muerte de militares de EEUU

Aunque el anuncio inicial del estrellamiento se hizo el pasado sábado 11 de este mes, las fuerzas estadounidenses dijeron que la causa está bajo investigación.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, no hay indicios de actividad hostil tras el mortal incidente en el Mar Mediterráneo.

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron de inmediato con aeronaves y barcos militares en las cercanías.

El Mando militar ha decidido no publicar las identidades de los fallecidos hasta que se notifique a sus familiares, informó The Associated Press.