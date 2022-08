Facundo Mendoza Nolasco dijo que el propio coyote que guiaba a sus hijos le confesó en una llamada telefónica que los había abandonado en algún lugar remoto de la frontera porque debía continuar su camino con otros migrantes. Su padre se trató de comunicar con ellos, pero no tenía manera de localizarlos. ARCHIVADO DE: Mueren abrazados migrantes mexicanos

No fue hasta el pasado 9 de agosto, Facundo Mendoza Nolasco marcó al consulado de Yuma, Arizona. Pero la funcionaria que le contestó no se atrevió a darle información ni de Édgar ni de Carlos Enrique, sus dos hijos a los que el coyote abandonó en el desierto de Arizona.

Facundo Mendoza, de 55 años, supo lo del abandono por boca del propio traficante de personas, los llamados “Coyotes”. “Me habló una semana después, el 2 de junio, diciendo que uno de mis hijos (Carlos Enrique) se había deshidratado y que no pudo seguir la caminata”.

"Que la ley de la vida así es en el desierto: si te quedas, te quedas. Le pregunté por mi otro hijo, Édgar, y me contestó que tampoco siguió al grupo, que por la cuestión de que vio a su hermano que no pudo, prefirió quedarse", relató. Édgar no pensó ni por un momento dejar a su hermano solo.