“Les agradecemos de antemano sus oraciones. Honre nuestra privacidad durante este tiempo inimaginable de duelo”, finalizó la familia de Zuri. Aunque no se reveló la causa de la muerte, la publicación señaló que “próximamente” habría más información.

Zuri Craig, miembro de Craig Lewis Band, finalista de la temporada 10 de “America’s Got Talent”, que fue descubierto por Tyler Perry en YouTube, murió el viernes a los 44 años, anunció su familia el domingo. La causa de su muerte aún no ha sido revelada.

"I'm Goin' Down" de J. Blige, que obtuvo un timbre dorado de Michael Bublé, y "It's Man's Man's World" de James Brown. Aunque el dúo finalmente ocupó el quinto lugar en la temporada, la banda de Craig Lewis continuó con su música y recientemente lanzó un álbum titulado "Must Be Love" en 2016.

De acuerdo con el medio The Sun , Craig estaba listo para producir la obra de teatro "Soul Food" en Atlanta, Georgia, en noviembre y había publicado una convocatoria de casting para una serie web original titulada "Black Hollywood" en 2021.

A través de ZoReMi Entertainment de Craig, el cantante dirigió varias obras de teatro en los últimos años, incluyendo “The Perfect Pastor”, “The Truth About Black Men”, “The House That Misery Built” y “A Social Media Christmas”.

Se ganó el publico de America’s Got Talent

Craig cautivó al público durante su exitosa etapa en AGT en 2015, dijo el medio. Él y su compañero Jeffrey Lewis mostraron su impresionante voz con el éxito de soul de James Brown This Is a Man’s World. Más tarde, se ganaron los elogios del presentador Michael Buble por su perfecta interpretación de I’m Goin Down al estilo de Mary J. Blige.

Aunque llegaron lejos y demostraron ser favoritos tanto del público como de los jueces, ocuparon el quinto lugar en su temporada, informó TMZ. Tyler Perry descubrió a Craig y Lewis a través de sus portadas de Youtube que tuvieron un éxito temprano en 2009, y la pareja apareció en Oprah.