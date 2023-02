Reportan la muerte del youtuber, Laith Abdallah Algaz, mejor conocido como Leo Rex, de 34 años de edad, en su departamento de Tailandia. De acuerdo con los primeros reportes, se dio a conocer que el sujeto se encontró sin vida dentro de la bañera y tenía puesto solo una camisa negra, indicó el portal de noticias The Sun Us. Al momento, el deceso del joven sigue siendo un hecho “misterioso”.

Posteriormente, se dieron a conocer las imágenes del suceso y como la policía de Tailandia rectificó que el departamento del joven influencer, fue saqueado y encontraron drogas en el lugar. Por el momento, la familia del joven no dio declaraciones al respecto. En redes sociales, las imágenes de su muerte fueron viralizadas.

“Estaba sin ropa de cintura para abajo, también sangraba por la boca y la nariz, y tenía un hematoma cerca del ojo izquierdo”, informó la policía de Tailandia y detalló The Sun Us. Poco después, las autoridades confirmaron que el hogar del hombre había sido saqueado, pero se desconoce si la muerte del youtuber sería causa de un intento de asalto .

El youtuber de salud y contenido fitness y ejercicios para el alargamiento del miembro masculino, fue encontrado con nariz y boca, lo que llamó la atención de las autoridades. Leo Rex, tenía un severo hematoma cerca de uno de sus ojos y su cuerpo presentaba signos de violencia. Por esa razón, la policía no dudó en presentar las pruebas de los ratos fuera de lo normal del apartamento.

De acuerdo con el Daily Mail , las autoridades de Tailandia señalaron que descubrieron varias drogas, incluidas tabletas para la ansiedad, pastillas para dormir, esteroides, cannabis y antidepresivos en la escena del crimen. Por ello, la investigación sigue en proceso y hasta el momento, no han determinado una causa de muerte.

Muere youtuber Leo Rex: ¿Quién lo encontró?

Fue su amigo Charles Anthony Hughes, quien encontró al youtuber sin vida y procedió a llamar a las autoridades, indicó The Sun Us. En la información que obtuvieron de Viral Press, se informó que Hughes tenía días sin poder comunicarse con el youtuber y eso le impulsó a ir a visitarlo. Al momento de ingresar al hogar, fue cuando se percató del saqueo y muerte de Rex.

“Interrogaremos a los amigos de la víctima y a una mujer que se había quedado con él antes de que muriera. Instamos al público a no sacar conclusiones precipitadas hasta que se haya realizado un examen completo”, declaró la policía en el lugar de los hechos y confirmó The Sun Us. Archivado como: Muere youtuber Leo Rex