Muere Williams Tapón, el futbolista que agredió a árbitro

“En el audio que me manda despidiéndose me dijo que cuide a nuestros hijos y me dijo prefiero que vean todo de una a que me vean todos los días sufriendo en la cárcel, y ahí lo hizo”, explicó Agustina, la esposa de Williams a Crónica Tv.

Muere Williams Tapón: Sus últimas palabras

“Él estaba conmigo y con los nenes, jugando con ellos. En un momento me dice ´bueno, me voy´ y antes de salir se queda mirándome, me da un beso y me abraza. » Su esposa esta completamente destrozada por el horrible suceso que está ocurriendo. VER VIDEO DE WILLIAMS DESPUÉS DE SU AGRESIÓN AQUÍ.

«Yo le dije que no me haga eso porque estaba sensible por todo lo que estaba pasando y como mi nene venía él me dijo ´agarra al nene´. Se fue, le pregunté si iba a comer acá, me dijo ´sí, hacé milanesas´ y salió”, añadió Agustina. ARCHIVADO COMO: Muere Williams Tapón