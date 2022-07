En la actualidad, la canción “La La Means I Love You” ha sido reproducida en más de 32 millones de ocasiones en Spotify. Pese a que siguieron sacando más canciones y éxitos en los primeros años tras la salida de su icónica canción como “I’m Sorry”, “You Are Gone” el grupo no tendría el mejor final.

Su canciones llegaron a películas y hasta videojuegos

Además, en 1971 la canción Didn’t I (Blow Your Mind This Time)” de “The Delfonics” obtuvo el Grammy a lo mejor del género R&B, apunta TMZ. “Crooklyn” y “The Family Man” fueron otras dos películas que contaron con las canciones del famoso grupo estadounidense.

Incluso, canciones como “Funny Feeling” y “Ready or Not Here I Come (Can’t Hide from Love)”, fueron utlizadas en el icónico videojuego “Grand Theft Auto V”, apunta TMZ. Que descanse en paz el famoso cantante William “Poogie” Hart del grupo “The Delfonics”.