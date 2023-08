Muere William Friedkin a los 87 años, director de ‘El Exorcista’

No obstante, es ‘El Exorcista’ la obra que cimbró los cimientos del género de terror y solidificó a Friedkin como un maestro del mismo.

Las causas de su muerte aún no han sido reveladas, manteniendo a sus admiradores en vilo mientras se espera más información al respecto.

Reacciones emotivas en redes sociales

La noticia del fallecimiento de William Friedkin ha generado conmoción en Twitter, donde miles de usuarios expresan su pesar.

Sus seguidores lo recuerdan como «uno de los mejores directores de todos los tiempos», y rinden homenaje al «titán del cine» que fue.

En la red, han expresado mensajes tales como: «Uno de los mejores directores de todos los tiempos», «Descanse en paz William Friedkin».

«Todo un titán no solo de nuestro particular género, sino del propio cine«, «Bien hecho, señor», «William Friedkin hizo algunas películas enormemente influyentes que ciertamente me impactaron».