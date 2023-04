Muere Wee Willie Harris, estrella de rock ‘n’ roll a los 90 años

Durante su carrera, se destacó por su notorio cabello color rosa, así como por sus enérgicas presentaciones en televisión. Fue por eso que para la década de los años 50’s se le atribuyó el apodo de ‘el hombre salvaje del rock and roll de Gran Bretaña’.

Muere Wee Willie Harris y familia confirma la noticia

“Era un hombre encantador. Un esposo encantador. Pero fue música todo el tiempo con él” fueron las palabras que dijo su esposa Sheila al medio anteriormente mencionado, con quien estuvo durante 47 años a su lado. “Era un hombre tan brillante. Inspiró a muchos, incluido Paul McCartney. Fue una sensación absoluta. Será tan, tan extrañado por tantos. Todavía podía cantar hasta el final y siempre fue un perfecto caballero”.