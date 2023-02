Muere Walter Mirisch, productor ganador del Oscar, a los 101 años

Participó en La Pantera Rosa

Un repaso por toda su carrera

¿Qué lo hizo ganar el Oscar?

Walter Mirisch, el talentoso productor de cine ganador de un Oscar que supervisó clásicos como “Some Like It Hot”, “West Side Story” e “In the Heat of the Night”, murió por causas naturales. dijo el sábado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas . Tenía 101.

Mirisch murió el viernes en Los Ángeles, según un comunicado del director ejecutivo de la academia, Bill Kramer, y su presidenta, Janet Yang. Ahora te traemos un repaso por su carrera y como fue que llegó a ganar el premio más importante del cine. ARCHIVADO DE: Muere Walter Mirisch

Sus inicios en el cine

“Walter fue un verdadero visionario, tanto como productor como líder de la industria”, dijeron, señalando que se había desempeñado como presidente de la academia y gobernador de la academia durante muchos años. “Su pasión por el cine y la Academia nunca flaqueó, y siguió siendo un querido amigo y consejero. Enviamos nuestro amor y apoyo a su familia durante este momento difícil”.

Mirisch recibió el Premio de la Academia a la mejor película por “In the Heat of the Night” de 1967, y la compañía dirigida por él y sus hermanos también produjo las ganadoras del Oscar a la mejor película “The Apartment” y “West Side Story”. ARCHIVADO DE: Muere Walter Mirisch