Virginia Giuffre, denunciante de Epstein y el príncipe Andrés, hallada muerta en Australia

Las autoridades hallaron muerta a Virginia Giuffre en su residencia de Neergabby, Australia, tras haber alzado su voz contra Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés.

La familia de Giuffre, de 41 años, confirmó que la causa de su muerte fue el suicidio.

«Con profundo pesar anunciamos que Virginia falleció anoche en su granja en Australia Occidental», expresó su familia a NBC News.

Giuffre fue una de las primeras y más valientes sobrevivientes en exigir cargos penales contra Epstein y su red de colaboradores.

After being suspiciously involved in a car crash that was never really explained, Epstein’s most damning accuser…Virginia Giuffre has supposedly committed suicide.

I believe she «killed herself» about as much as much as Epstein did. Oh, and where the hell is that client list? pic.twitter.com/0JWhhcdc5B

