Este martes 10 de enero, se ha dado a conocer la sensible muerte del último rey de Grecia, Constantino II, quien lamentablemente ha muerto a los 82 años en un hospital privado de Atenas, anunciaron sus doctores la noche del martes. A pesar de que no anunció las causas de su muerte, se especula que fue debido al COVID.

La familia real

Cabe mencionar que Constantino II también fue hospitalizado en diciembre del 2021, debido a una neumonía, así lo reportaron algunos medios de comunicación. El ex monarca nació el 2 de junio de 1940 en Atenas, hijo del príncipe Pablo, hermano menor del rey Jorge II y presumible heredero al trono y de la princesa Federica de Hannover, según la Agencia The Associated Press.

Su hermana mayor Sofía es esposa del rey emérito Juan Carlos I de España. El príncipe Felipe, difunto duque de Edimburgo y esposo de la difunta reina Isabel II de Inglaterra, era su tío. La dictadura abolió la monarquía en 1973 y un referendo realizado una vez que se restauró la democracia en 1974 puso fin a cualquier esperanza de Constantino de volver al trono. Archivado como: Muere Constantino II