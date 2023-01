Según reportes del Lafayette Journal & Courier y el Departamento de Policía de West Lafayette, el ex jugador de la NFL murió en la casa de su esposa, en Indiana, el pasado viernes 30 de diciembre. El deportista había viajado a este lugar para las celebraciones de Año Nuevo. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes.

A pesar de que esta lamentable hecho ocurrió el pasado viernes 30 de diciembre, a unas horas de que llegara a su fin el 2022, fue hasta el lunes 2 de enero que se informó sobre el deceso del ex integrante de los Jacksonville Jaguars, con quienes jugó a gran nivel a lo largo de siete temporadas (2007-2013). Que en paz descanse este excelente jugador.

¡Vaya inicio de año! Justo cuando la atención de los amantes del futbol americano se centra en el estado de salud de Damar Hamlin, quien sufrió un colapso en el partido entre Buffalo Bills y Cincinnati Bengals luego de taclear a un rival, se dio a conocer la noticia del sensible allecimiento de Uche Nwaneri, ex jugador de la NFL, a los 38 años de edad.

Uche Nwaneri murió a consecuencia de un ataque al corazón

En el portal de Milenio se informó también que el forense del condado de Tippecanoe, Carrie Costello, reveló que Uche Nwaneri se colapsó en las primeras horas, alrededor de la 1:00 de la mañana, del viernes 30 de diciembres en unas de las habitaciones de la casa de su esposa, quien llamó de inmediato al servicio de emergencia 911.

Este lunes, se le realizó la autopsia al ex jugador de la NFL y se concluyó que el ex Jaguar murió a consecuencia de un ataque al corazón, aunque los resultados toxicológicos están pendientes, por lo que solo resta esperar para una información oficial (Archivado como: Muere Uche Nwaneri, ex jugador de la NFL, a los 38 años de edad).