Muere Tom Whitlock, compositor y letrista cuyos créditos incluyen “Danger Zone” y “Take My Breath Away” de la película “Top Gun”, tenía 68 años de edad, perdió la vida en falleció el sábado a los 68 años en Gallatin, Tennessee, noticia que causó gran conmoción entre la comunidad del mundo del espectáculo, de acuerdo con información que publicó en los portales de Hollywood Reporter y Plásticos y Decibelio .

Cabe destacar que el primero, ‘Danger Zone’ salió de la pista que Giorgio alistó para las escenas iniciales de la cubierta del portaaviones. La cantó Kenny Loggins y logró llegar al número 2 en el Billboard Hot 100, la segunda, “Take My Breath Away”, se convirtió en número uno Billboard por el grupo Berlin, y ganó el Oscar a la Mejor Canción. Archivado como: Muere Tom Whitlock

Muere Tom Whitlock: TUVO GRANDES COLABORCIONES

Además, Whitlock y Moroder unieron sus talentos en la música de otras películas como Beverly Hills Cop II (1987), Over the Top (1987), colaboraron en escribir “Meet Me Half Way”, también interpretada por Loggins, y Rambo III (1988). También crearon los temas para los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 y la Copa del Mundo de Italia de 1990, “De la mano” y “Ser el número uno”, respectivamente.

Whitlock “fue a Pep Boys y compró un montón de líquido de frenos Castrol. Tenía mis herramientas en mi Volvo de 1970 y salí al estacionamiento y purgué el líquido de frenos viejo y lo reemplacé por uno nuevo”, recordó en una entrevista de 2014, por lo que su trayectoria no fue fácil, pero logró la fama gracias a su talento, Archivado como: Muere Tom Whitlock