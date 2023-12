Muere Tom Smothers del legendario Dúo ‘Smothers Brothers’

«Tom no solo fue el hermano mayor amoroso que todos anhelaríamos tener en nuestras vidas, sino también un colaborador creativo sin igual», expresó Dick, de 84 años.

Adiós a un Ícono de la Comedia

«Estaré eternamente agradecido por haber compartido toda una vida con él, dentro y fuera del escenario, durante más de 60 años», dijo.

«Nuestra conexión era como un matrimonio duradero: a medida que pasaba el tiempo, nuestro amor y respeto mutuo solo crecían».

«Nos sentimos verdaderamente bendecidos», terminó de esta forma el comunicado en donde se confirma el deceso del querido Tom.

The New York Post informó que se han intentado comunicar con los familiares de Tom para brindar declaraciones, sin embargo, hasta el momento no hay respuestas.