Muere Tirso Duarte tras sufrir ‘agresión física’ terrible

Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a la ciudad de Pasto, pero lamentablemente, no pudo superarlas y falleció, según reportó la fuente mencionada.

Un mensaje aterrador

Dicho aspecto que ha generado aún más conmoción, pues es el último mensaje que Tirso Duarte compartió en su cuenta de Instagram, tan solo cuatro días antes de su muerte.

En el mensaje, el músico insinuó que estaba siendo amenazado, dejando a sus seguidores desconcertados y preocupados.

«Me mataron, pero no me morí jajaja. No lloren que sigo aquí y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, la mandé a sacar de Tumaco para que siga vivo», dijo en un reciente post.

«Qué miedo, jajaja. Saludos del comandante Tirso Duarte, el ángel negro», escribió en un enigmático post antes de encontrarlo sin vida, dijo Milenio.