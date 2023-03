El mundo de las redes sociales se viste de luto

Confirman trágica pérdida de reconocida tiktoker e influenciadora

¿Qué le pasó a Kara Santorelli?

A través de redes sociales se ha confirmado lamentable información que embarga de luto y sorpresa al mundo del entretenimiento por internet. Esto tras conocer que muere la tiktoker estadounidense Kara Santorelli en trágico accidente.

Una estudiante de último año de secundaria alcanzó grandes números de popularidad en TikTok tras ‘presumir’ que nunca había tenido un accidente, murió solo unos días después cuando un automóvil chocó contra su vehículo en un choque frontal.

Muere la tiktoker estadounidense Kara Santorelli en trágico accidente

Kara Santorelli, de 18 años, conducía por la autopista 29 en el condado de Escambia, Florida, cuando un sedán Chevrolet vino en dirección contraria y se estrelló contra su camioneta Nissan, según dijo la Patrulla de Carreteras de Florida.

Según informes obtenidos por The New York Post, Santorelli murió en el accidente, y el otro conductor, que hasta el momento de la redacción de esta nota no ha sido identificado, también murió después de quedar atrapado en su propio vehículo.