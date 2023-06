Muere uno de los hombres más temidos de EEUU

El hombre falleció en prisión

Tenía 81 años de edad

Uno de los hombres que aterrorizó a los Estados Unidos dirigiendo una campaña de bombardeos con el cual mató a tres personas e hirió a otras 23, ha muerto en prisión. Se trata de Theodore “Ted” Kaczynski, mejor conocido como «Unabomber» por el FBI, perdió la vida a los 81 años.

La noticia de su muerte se dió a conocer este sábado 10 de junio, el criminal tenía 81 años de edad, es recordado por refugiarse en una sucia choza en el desierto de Montana y dirigir la campaña de bombardeos fatales. Hasta el momento las autoridades no han revelado las causas de su muerte.

Muere Theodore “Ted” Kaczynski

Cabe mencionar que Kaczynski murió en el centro médico de la prisión federal en Butner, Carolina del Norte, dijo a The Associated Press Kristie Breshears, portavoz de la Oficina Federal de Prisiones. Fue encontrado inconsciente en su celda el sábado por la mañana y fue declarado muerto alrededor de las 8 a.m., dijeron las autoridades.

Antes de su traslado al centro médico de la prisión, había estado recluido en la prisión federal Supermax en Florence, Colorado, desde mayo de 1998, cuando fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas más 30 años por una campaña de terror que puso nerviosas a las universidades de todo el país. Admitió haber cometido 16 atentados con bombas entre 1978 y 1995, mutilando permanentemente a varias de sus víctimas.