Triste noticia en el mundo del rock and roll británico

“Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto”, ‘escribió’ el artista en sus redes sociales

Las malas noticias no paran. En las primeras horas de este día, y luego de que se confirmara el deceso de Fred White, baterista de la agrupación musical Earth, Wind & Fire, se dio a conocer el fallecimiento de Ted Taylor, vocalista de Kingsize Taylor and the Dominoes, a los 83 años de edad. Lo ‘curioso’ de esto es que el mismo ‘escribió’ su despedida en sus redes sociales.

Formada en Liverpool a finales de la década de los cincuenta, esta banda es uno de los primeros grupos beat en el área de Merseyside y un grupo localmente popular e influyente, contemporáneos y rivales de The Beatles, además de que presentaron a Cilla Black como cantante invitada antes de que empezara su carrera como solista. Descanse en paz, Ted Taylor.

“Buenas noches amigos, estoy realizando mi último viaje y es posible que no regrese por un tiempo. (Los) Recordaré a todos y cada uno de ustedes que hicieron mi vida tan especial, tantos recuerdos maravillosos para llevar conmigo… Con amor a mi hijo Mark y Alex por ayudarme y amarme. Dios los bendiga a todos y hasta pronto”, ‘escribió Ted Taylor en su página de Facebook.

El que también había dado a conocer esta triste noticia fue Ricardo Calderón, considerado el fan de Los Beatles más importante de México: “Así se despidió King Size Taylor. Responsable de que conociéramos las cintas grabadas en el Star Club. Una presencia constante en la Convención de fans de Liverpool. Otro al que extrañaremos en el próximo viaje. Cada vez quedan menos. Ha fallecido ya. Descanse en paz”.